Erima bekam den Preis vor kurzem im Zuge der Leitmesse ÖSFA in Salzburg-Bergheim verliehen.



»Die Position als Nummer 1 ist der Beweis dafür, dass wir mit unserer Ausrichtung und der Treue zum Sportfachhandel absolut richtig liegen«, freut sich Erima Österreich-Geschäftsführer Willy Grims über den Titel.



Verbesserung gegenüber 2015



Im Vergleich zum Vorjahr konnte Erima sich in Sachen Gestamtnote sogar steigern: Man erreichte die Note 1,54 gegenüber der Note 1,79 im Jahr 2015. Die Noten wurden via dem Fachmagazin SAZ von über 650 österreichischen Sport- und Outdoor-Händlern vergeben. Die Notenskala reichte dabei von 1 (sehr gut) bis 6 (sehr schlecht).

Von: Christiane Marie Jördens