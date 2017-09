Dies ließ die Basler-Gruppe am 31. August 2017 mitteilen: Man hatte bis zuletzt mit einem Investor verhandelt – ohne Erfolg. Der Betrieb wird demnach nicht übernommen, was eine Betriebsstilllegung unvermeidbar macht.

Die Gläubigerversammlung hatte bereits am 17. August 2017 entschieden, dass der Geschäftsbetrieb von Basler Fashion und St. Emile eingestellt werden muss. Die aktuelle Herbst-/Winterkollektion 2017/18 wird derzeit an den Handel ausgeliefert. Die Basler Stores und die Shops der Unternehmenstochter St. Emile werden noch bis Ende 2017 geöffnet bleiben, wie man betont. »Für alle Handelspartner wird die Basler Gruppe bis zum Frühjahr 2018 zur Verfügung stehen, damit die aktuelle Herbst-Winter-Kollektion vertragsgemäß abgerechnet werden kann«, heißt es in einer Mitteilung von Basler.

Von: Christiane Marie Jördens

