Am 27. Juli 2017 wird das Label Edited seinen ersten österreichischen Standort an der Adresse Mariahilfer Straße 22-24 (vormals Standort des US-Labels American Apparel) in Wien eröffnen. 145 Quadratmeter Verkaufsfläche bieten künftig kultige Streetwear aus eigenem Hause sowie Fremdmarken wie Superga, Adidas, Le Specs oder Espadrij. Zum Sortiment gehören neben Bekleidung auch die Sportswear-Linie Edited Active sowie Schuhe, Taschen und Sonnenbrillen. Das Sortiment bietet mehr als 7.000 Produkte von internationalen Marken. Neu ist die Kollektion Blade Runner, die an die Science-Fiction-Filme der 80er-Jahre erinnert.

Über Edited

Das Unternehmen Edited, das seinen Hauptsitz in Hamburg hat, führt die Eigenmarke Edited the label, die in Berlin entworfen und umgesetzt wird. Edited the label setzt regelmäßig auf Designkooperationen mit Persönlichkeiten aus der Modeindustrie, wie zuvor bereits mit Topmodel Luma Grothe oder Designerin Malaika Raiss.

Von: Christiane Marie Jördens