Die Kampagne #Echtshopper soll im Herbst, zwischen 30. Oktober und 30. November 2017, erneut Lust aufs Shoppen in Wiener Modegeschäften machen. Damit soll auf die Vorteile für alle Wienerinnen und Wiener aufmerksam gemacht werden. »Echtshopper kaufen mit allen Sinnen ein. Echtshopper werden von netten und kompetenten Verkäuferinnen und Verkäufern beraten und können alle Sachen gleich anprobieren. Echtshopper warten nicht, sondern nehmen ihre Einkäufe gleich mit«, so Gremialobmann Herbert Gänsdorfer. Als Gesicht der Kampagne steht Song-Contest-Gewinnerin Conchita Wurst hinter dem Vorhaben und macht mit dem Slogan »Wo ich einkaufe, ist mir nicht Wurst« deutlich, wie wichtig es ist, den lokalen Handel zu unterstützen.

Der Wiener Einzelhandel mit Mode und Freizeitartikeln besteht bereits aus 3.600 aktiven Mitgliedern, die für fast 14.000 Arbeitsplätze sorgen und um die 400 Lehrlinge ausbilden. Eine Konsumentenbefragung aus dem Vorjahr zeigt, dass 9 von 10 Wienerinnen und Wiener ihre Kleidung, Taschen oder Schuhe in Wiener Geschäften einkaufen. Doch rund 30% der Konsumentinnen und Konsumenten kauft genauso gerne auch im Internet ein.

Die Kampagne

Die #Echtshopper-Kampagne besteht aus hochwertigen Papiertragetaschen in den herbstlichen Modefarben. Mit verschiedenen Sprüchen sollen die Vorteile im lokalen Handel transportiert werden. 100.000 Stück in fünf verschiedenen Sujets mit Claims werden den Wiener Modefachgeschäften zur Verfügung gestellt. Als Limited Edition wurden 55.000 Stück in zwei Größen und mit dem Slogan »Wo ich einkaufe, ist mir nicht Wurst« produziert. Diese Tragetasche bekommt man bei einem Einkauf in ausgewählten Wiener Modefachgeschäften gratis dazu.

