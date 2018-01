Das Unternehmen hat die Markenrechte der Giorgio Passigatti GmbH übernommen. Das Sortiment des Schal- und Mützenspezialisten, den es bereits seit 1950 gibt, wird es demnach weiterhin zu kaufen geben. Der bisherige Eigentümer wird, gemeinsam mit einem Teil seines Designteams in Kooperation mit den in Italien ansässigen Designern der Fashion Accessoires GmbH, dem neuen Eigentümer langfristig als Berater zur Seite stehen: Passigatti soll so die markentypische Handschrift behalten. Die Fashion Accessoires GmbH wird sich außerdem um die Beschaffung, IT und Logistik kümmern. Ebenfalls aus Lauterbach gesteuert wird in Zukunft das gesamte Online Marketing und die Social Media-Kommunikation.

Designausrichtung bleibt

Laut dem Designmanagement von Passigatti wird sich an der modischen Ausrichtung der Marke nichts ändern, lediglich die Zielgruppe wird in Zukunft genauer definiert werden. Ab Herbst/Winter 2018 werden neue Flächenpartnerschaften geplant und die Kollektionen weiterentwickelt, so heißt es. Durch den Zusammenschluss mit der Fashion Accessoires GmbH bleibt wird man der Positionierung im Premium-Segment treu bleiben, jedoch will man auch kommerzielle Eckpreislagen stärken.

Einen ersten Einblick in die Kollektionen und Prototypen gibt es von Passigatti auf der CPD in Düsseldorf (Halle 30). Verkaufsstart für die Herbst-/Winterkollektion 2018/19 ist am 20. Februar 2018.

Von: Christiane Marie Jördens