Wie das Unternehmen Christian Dior nun mitteilen ließ, halte der Verwaltungsrat das Übernahmeangebot von Milliardär Bernard Arnault und seiner Familie für fair und hat die Annahme deshalb seinen Aktionären empfohlen. Auch die Arbeitnehmervertretung der Modesparte Christian Dior sprach sich nun für die Annahme aus.

Hintergrund

Die Arnault-Familie möchte das Modehaus Christian Dior für etwa 12,1 Milliarden EUR zur Gänze übernehmen und es in die LVMH-Gruppe integrieren. Christian Dior Couture hat gegenwärtig einen Unternehmenswert von 6,5 Milliarden EUR. Den Kauf des übrigen Anteils an dem Modehaus in Höhe von 26 % will die Arnault-Familie in bar und mit Aktien finanzieren, so lauteten die Meldungen Ende April. Mit dem Zukauf des Unternehmens will man bei LVMH das Business mit Leder- und Modeprodukten fördern. Zu LVMH gehören u.a. das Parfümerie-Unternehmen Sephora, Luxuskaufhäuser und Duty-free-Geschäfte.

Von: Christiane Marie Jördens