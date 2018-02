Die zahlenmäßig meisten Unternehmen innerhalb der Top 100 stellt der Modehandel: 24 Modehändler scheinen in dem Ranking auf. Sie machen gemeinsam einen Umsatz von 2,8 Mrd. Euro. Die Daten stammen teils von den Unternehmen selbst, großteils vom KSV1870.



An der Spitze liegt wenig überraschend H&M (422,5 Mio. Euro, alle Umsätze netto) vor C&A (410,1 Mio.) und Peek & Cloppenburg (215 Mio.). Die Plätze 4 und 5 gehen an die Diskonter Kik (170,7 Mio.) und New Yorker (150 Mio.). Primark ist bereits an die siebte Stelle aufgestiegen (137,4 Mio.). Knapp davor, auf Rang 6, liegt mit Kastner & Öhler (140 Mio.) der erste rein österreichische Betrieb. Fussl (118 Mio.) liegt auf Platz 9, Kleider Bauer (80,3 Mio.) auf Rang 13, Palmers an 17. Stelle. Nicht mehr in die Top 20 der Mode-Größen, aber immerhin gerade noch in die Gesamtwertung der 100 größten Handelsbetriebe (Platz 99) hat es mit 32 Mio. Euro Umsatz die Zillertaler Trachtenwelt geschafft.



Ergänzt werden muss das Mode-Ranking freilich um die großen Versender, deren Umsätze in der Studie nicht nach Sortimentsgruppen aufgeschlüsselt werden. Laut Handelsverband erzielt Amazon in Österreich einen Gesamtumsatz von 620 Mio. Euro, Tchibo/Eduscho kommt auf 269 Mio., die Unito-Gruppe (Universal, Otto, Quelle u. a.) auf 212 Mio. und Zalando auf 174 Mio. Euro.

Die umsatzstärksten Modehandelsunternehmen Österreichs

Rang Unternehmen Umsatz in Mio. Euro

1 H&M 422,5

2 C&A 410,12

3 P&C 215,00

4 Kik 170,67

5 New Yorker 150,00

6 Kastner & Öhler 140,00

7 Primark 137,35

8 Charles Vögele 120,10

9 Fussl 117,95

10 NKD 117,34

11 Zara 112,00

12 s.Oliver 97,50

13 Kleider Bauer 80,30

14 Takko 76,05

15 Esprit 73,49

16 Adler 71,86

17 Palmers 65,19

18 Calzedonia/Intimissimi/Tezenis 48,18

19 Bestseller 45,32

20 Tom Tailor 39,00

21 Ernsting's Family 37,00

22 Orsay 36,00

23 Gerry Weber 32,11

24 Zillertaler Trachtenwelt 32,00

Quelle: Austrian Top 100 Retailers, Handelsverband

Von: Manuel Friedl