Die McArthurGlen Group kann heuer mit Ihren insgesamt 24 Centern in 9 Nationen erneut ein erfolgreiches Geschäftsjahr abschließen. Der Umsatz beträgt heuer 4,5 Mrd. Euro - eine Steigerung von 12,5 % gegenüber dem Vorjahr. Schon im Jahr 2016 konnte der Entwickler, Eigner und Betreiber von Designer-Outlets seine Erlöse um 13 % steigern. In Österreich ist der Entwickler, Eigner und Betreiber von Designer-Outlets mit dem Designer Outlet Parndorf und Salzburg vertreten. Julia Calabrese, CEO von McArthurGlen, erläutert: »Im Rahmen unserer Entwicklungs-, Übernahme- und Erweiterungsmaßnahmen konnten wir unser Portfolio in größeren Einzugsgebieten sowie an touristischen Zielen in den vergangenen zwölf Monaten um 85.000 Quadratmeter Handelsfläche ausweiten.« Bei einer angenommenen Anreisedauer von maximal 90 Minuten erreiche McArthurGlen damit 160 Millionen Verbraucher. Im Zuge dieser Expansionsphase haben man 400 weitere Shops eröffnet, 100 neue Marken an Bord genommen, die Besucherfrequenz auf 90 Millionen steigern können. »Damit haben wir fast 3.000 neue Arbeitsplätze geschaffen und beschäftigen mittlerweile über 30.000 Mitarbeiter«, ergänzt Calabrese.

Im April eröffnete die Gruppe das Designer Outlet Provence das erste seiner Art in Südfrankreich. Im November wird in dem für 120 Mio. Euro errichteten Center Kaufhaus Printemps seinen ersten Outlet-Store in seiner 150-jährigen Geschichte öffnen. Im selben Monat konnte McArthurGlen in den Niederlanden die Übernahme des Rosada Fashion Outlet abschließen. Zudem haben vier der erfolgreichsten McArthurGlen Center – Serravalle und Noventa in Italien, Roermond in den Niederlanden und Parndorf in Österreich – neue Bauabschnitte eröffnet. Die Eigentümer des Outlet-Centers im Burgenland - McArthur Glen auch TH Real Estate - vergrößerten die Handelsfläche um 5.500 m² auf nunmehr 36.500 m². Seit der Eröffnung der fünften Ausbauphase im April beherbergt das Design Outlet Center in Parndorf nun 160 Shops.

Die McArthut Glen Group konnte bei einem Portfolio von 3.000 Shops in den letzten zwölf Monaten über 500 Mietverträge unter Dach und Fach bringen. Dabei sind in der Zeit so viele Luxus-, Premium- und Lifestyle-Marken neu zu McArthurGlen gestoßen wie nie zuvor. So ist das Warenangebot der Gruppe um 100 neue Marken gewachsen – von Longchamp und Montblanc in Roermond bis zu Hotel Chocolat in Cheshire Oaks und Mr&Mrs in Serravalle. Insgesamt hat McArthurGlen fast 1.000 verschiedenen Brands im Portfolio. Den Food&Beverage-Umsatz konnte das Unternehmen heuer um 15 Prozent steigern. Adrian Nelson, Leasing and Brand Development Director von McArthurGlen, ergänzt: »Wir planen, im nächsten Jahr etwa 20 neue F&B-Konzepte in unser Portfolio aufzunehmen.«

Tourismus ist nach wie vor ein wichtiger Faktor für McArthurGlen. In den vergangenen zwölf Monaten sind die Tax-Free-Umsätze um 13 % gestiegen, wobei die flächenbereinigten internationalen Umsätze über einen Dreijahreszeitraum einen Zuwachs von 50 % verzeichneten. Verbraucher aus China, Russland und Südkorea setzen dabei mit über 50 % der gesamten Tax-Free-Käufe (im Schnitt das Sechsfache der übrigen Kunden) die wichtigsten Impulse.

Mike Natas, Joint Managing Director of Development bei McArthurGlen, erklärt: »Das Outlet-Segment zeigt in Europa eine kontinuierlich stärkere Performance als der allgemeine Einzelhandel, und McArthurGlen ist perfekt aufgestellt, um durch weitere Übernahmen, Joint Ventures und Erweiterungen unseres bestehenden Portfolios von diesem anhaltenden Markttrend zu profitieren.« McArthur Glen liege jedenfalls gut im Plan, um über die nächsten drei Jahre die Gesamtmietfläche auf 900.000 Quadratmeter auszuweiten und damit die führende Marktposition in Europa zu festigen. Derzeit sind weitere rund 150.000 Quadratmeter an sechs strategischen Standorten in aktiver Vorbereitung. Natas: »Damit werden schon sehr bald etwa 700 neue Shops unser Portfolio ergänzen.«

Im Herbst 2018 wird McArthurGlen ein Designer Outlet im spanischen Malaga eröffnen, im Frühjahr 2019 will man den zweiten Bauabschnitt des Designer Outlet Vancouver Airport finalisieren. Im Herbst 2109 soll der zweite Bauabschnitt des Designer Outlet in Ashford fertig sein. Im Jahr 2020 wird McArthurGlen das Designer Outlet Remscheid eröffnen und damit seine Position am deutschen Markt verstärken.

Von: Rainer Seebacher

Weitere Meldungen