Die neue Rekordumsatzsumme aus dem Hause Digel entspricht einer Steigerung von knapp 8 % gegenüber dem Vorjahr. Am meisten beeinflusst wurde das Ergebnis vom Heimatmarkt Deutschland, mit Zuwächsen von mehr als 11 %. »Auch in wichtigen Exportmärkten konnten wir gut zulegen. Als besonders erfreulich sehen wir, dass sich der russische Markt im letzten Jahr deutlich erholt hat. Hier konnten wir über 20 % zulegen«, so Jochen Digel, Vorstand des HAKA-Spezialisten stolz. In Sachen Produkt zeigte sich vor allem der Sportswear-Bereich als Absatzbringer, hier konnten sich die Produktgruppen Mantel und Weste als besonders stark erweisen.

Investitition in Markenaufbau

Das Resultat der Vororder für Frühjahr/Sommer 2018 (+9 %) und der Erfolg des Schuhsegments stimmt die Digel AG positiv für 2018. Man möchte heuer weiterhin in den Markenaufbau investieren und plant hierfür groß angelegte Endkundenkampagnen: Neben den traditionellen Kampagnen in den Printmedien Spiegel, Focus, Stern, WirtschaftsWoche und GQ ist auch eine Influencer-Marketing-Kampagne geplant.

Internationalisierung

Auf der To-Do-Liste für 2018 ganz oben rangiert bei der Digel AG auch die Internationalisierung bzw. die Expansion: In den USA steht der Markteintritt an. Man zeigt die neuen Kollektionen auf den Messen in New York (Project) und Chicago (Collective). Zudem wird die Logistik in Nagold um 40 % Fläche auf mehr als 22.000 Quadratmeter erweitert. Für April 2018 rechnet man mit der Fertigstellung.

Von: Christiane Marie Jördens