Laut Thomas Rasch, Hauptgeschäftsführer des deutschen Modeverbandes GermanFashion, befindet sich die Modebranche aktuell in einem großen Strukturwandel, welcher Beschaffungsstrukturen und Geschäftsmodelle auf den Prüfstand stellt. In solchen Situationen ist guter Rat teuer. Warum also nicht ein Netzwerk gründen, das Profis und Newcomer sowie Modefachleute zusammenbringt?



»GermanFashion Network vermittelt Profis mit jahrzehntelanger Erfahrung, die die textile Lieferkette kennen wie ihre eigene Westentasche und Beratung aus der Praxis für die Praxis bieten«, so Rasch.



Geschäftsführer des neu gegründeten GermanFashion Network wird Rüdiger Bentrup, ein ausgewiesener Modefachmann, der für das Netzwerk eine Vielzahl an Spezialisten aus der Branche zusammengeschart hat.

Von: Christiane Marie Jördens

