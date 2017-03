Wie der deutsche Modeverband GermanFashion diese Woche in Düsseldorf betonte, seien die Aussichten auf die Zukunft der Modeindustrie in Deutschland angesichts der aktuellen Entwicklungen wenig rosig:



»Die Branche ist in einer absoluten Umbruchphase, fast in einer Revolution. Wir haben ein Überangebot, 30 bis 40 Prozent liegt das Angebot über der Nachfrage«, so Hauptgeschäftsführer von GermanFashion, Thomas Rasch.



Technische Textilien beliebt



Während der Umsatz mit Bekleidung nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um 3,8 Prozent zurück ging, stiegen die Umsätze mit Textilien um 2,9 Prozent. Textilunternehmen sind Zulieferer, etwa für die Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt sowie Medizin. Vor allem technische Textilien aus Deutschland sind beliebt, dies schlägt sich bei der Exportbilanz von Mode und Textilien wieder: Hier verzeichnete man ein Plus von 1,2 %. Das Exportvolumen lag 2016 auf einem Rekordniveau von 26,6 Milliarden Euro. Wichtigste Exportmärkte sind Österreich, die Niederlande und Frankreich.



Trotz der stagnierenden Umsatzzahlen wuchs die Zahl der Beschäftigten in der deutschen Modeindustrie um 0,8 % auf 118.000 (ohne Schuh- und Lederwarenindustrie).



Prognose für 2017



Verbandspräsident von GermanFashion, Gerd Oliver Seidensticker, glaubt, trotz der starken Einbußen 2016, an ein Wachstum der der deutschen Modeindustrie für 2017: »Die Branche kann es schaffen«. Der Gesamtverband Textil + Mode hofft vorsichtig optimistisch auf ein Umsatzplus von 1,7 Prozent.

Seidensticker sieht die Zukunft nicht in aggressiver Expansion. Er glaubt hingegen an ein völlig verändertes Geschäftsbild: »Es nützt nichts, riesige Mengen von Waren auf die Fläche zu kippen. Weniger ist mehr.« Stattdessen müsse man in Zukunft auf den Endverbraucher achten, der seine Macht mit den Klicks bestimmt.

Von: Christiane Marie Jördens