Genauere Zahlen werden vom McArthurGlen Designer Outlet Salzburg nicht genannt. Besonders erfolgreich waren die Sortimentsbereiche Designermode (+13,5 %), Sport (+16 %) und Accessoires (+17,5 %). Neu ins Center geholt wurden u. a. die Marken Under Armour, Brax und Samsonite. Ganz aktuell neu im Center ist das US amerikanische Accessoires-Label Coach. Bereits fixiert sind auch der Einzug der Golfbekleidungsmarke Golfino, der kalifornischen Lifestylemarke O'Neill sowie des Kids Labels Vingino.



Der bisherige Center Manager Petr Proy, steigt ab 1. April konzernintern zum Regional Operations Director Northern Europe auf. Ihm folgt per 1. April 2017 Florian Went als neuer Center Manager.

Von: Manuel Friedl