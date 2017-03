Der 320 Quadratmeter große Delka-Standort in der Hauptstadt Tirols wirkt seit dem Umbau moderner, frischer und geradliniger: Naturbelassenes und getünchtes Holz wechselt sich mit Elementen in Weiß und Hellblau ab, angelehnt an typisch skandinavische Store-Konzepte. Der Shop soll durch Licht und Raum nun offener und heller wirken.



In Sachen Produktportfolio setzt Delka auf seine Kernmarken: Zu einem großen Ara-Schuhangebot gesellen sich Marken wie Gabor, Rieker, Waldläufer, Kaiser, Mustang und Tommy Hilfiger. Dazu kommen junge Marken wie Sketchers, Converse und Vagabond. Kinderschuhlabels wie Superfit und Lurchi runden das Sortiment ab.



Zur Handelskette Delka



Die heimische Firma Delka wurde 1907 in Wien gegründet und hat sich seit damals einen Namen als Familienschuhfachgeschäft mit Qualitätsmarken gemacht. 2011 wurde die Vertriebslinie Delka dann von der Salamander Austria GmbH übernommen und fortgeführt.

Von: Christiane Marie Jördens