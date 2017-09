Laut der RegioData Research GmbH hielten Diskonter Deichmann und Leder & Schuh im Jahr davor jeweils noch 20 % des Marktes in Österreich, nun steht Deichmann offiziell an der Spitze. Die genauen Prozentzahlen will der Spezialist für Wirtschaftsdaten auf Nachfrage jedoch nicht bekanntgeben. Die Schuhhändlerkooperation ANWR Garant schaffte es im Vorjahr auf 11 % der Marktanteile, Ringschuh zählte 8 % sein Eigen und der GMS-Verbund kam auf 5 %. Salamander hielt 4 %, Vögele 3 % und Reno 2 %.



Kleines Plus für den Schuheinzelhandel



Der österreichische Schuheinzelhandel konnte 2016 nach sechs Jahren Stagnation erstmals wieder geringe Zuwächse verzeichnen. Nominell erlösten die Betriebe 1,9 Prozent mehr als im Jahr zuvor, einen Großteil davon fiel jedoch der Inflation zum Opfer, wie RegioData mitteilt.



Pro Jahr geben Österreicher und ausländische Touristen etwa 1,6 Mrd. EUR für Schuhe aus, 1,3 Mrd. davon fließen tatsächlich in den stationären Schuhhandel. Über den Rest dürfen sich Online-Schuhplattformen wie Zalando, Amazon und Co. sowie andere Vertriebskanäle freuen. Laut RegioData wächst der Onlinehandel derzeit fast doppelt so schnell wie der gesamte Markt, Kunden kaufen bevorzugt bei Fast Fashion-Anbietern wie Primark, H&M und Zara. Für die kommenden Jahre rechnet man – wie bereits in den vergangenen fünf Jahren – mit Geschäftsdschließungen.

Von: Christiane Marie Jördens