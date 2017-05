Insgesamt 1.520 Besucher aus 49 Ländern und 177 Aussteller aus 24 Ländern ließen sich den heurigen April-Termin der international anerkannten Messe für funktionale Stoffe Performance Days nicht entgehen. Im April 2016 waren es 1.340 Besucher aus 44 Ländern und 135 Aussteller aus 23 Ländern – die Performance Days wachsen. Gewachsen ist auch das digitale Serviceangebot der Messe, denn die Neuigkeiten, Trends, Fachvorträge und Fakten zu Stoffen etc. lassen sich nun auch spielend leicht zwischen den Messeterminen abrufen:



Die Website der Messe bietet ab sofort die im Performance Forum gezeigten Stoffe für Sommer 2019, die Fachvorträge, Trends zu Stoffen, Zutaten und Farben sowie die Gewinner der Performance Day Awards online zur Nachrecherche. Zusätzlich lassen sich auch vergangene Veranstaltungen der Performance Days nachlesen. Wichtige und beliebte Themen online sind etwa Biodegradability, Hybrids, Recycled, Athleisure und Wool. Zudem findet man online nun 240 Stoffe des Performance Forums und all jene, die von der Jury mit einem 100 %-Like versehen wurden. Der Ausbau des Bereichs »24/7 Sourcing« erlaubt es außerdem, sämtliche Stoffe online zu bemustern und direkt beim Lieferanten zu bestellen.



Ab Juni 2017 können Interessierte die Ausstellerliste für die kommenden Performance Days am 8. und 9. November 2017 online einsehen.

Von: Christiane Marie Jördens