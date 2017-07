Nach 20 »wunderbaren Jahren« sei nun Schluss, wie es in einer offiziellen Stellungnahme seitens Colette heißt. Inhaberin Colette Rousseaux hat den vor allem bei Trendsettern beliebten Shop damals eröffnet und will sich nun in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden, um mehr Zeit für ihr Privatleben zu haben. »Colette ohne Colette, das geht eben nicht«, heißt es in einer Mitteilung.



Über Colette



1997 eröffnete Colette Rousseaux ihren Laden an der weltberühmten Rue Saint-Honoré in Paris. Auf 740 Quadratmetern findet man dort Mode, Accessoires, Interieur, Musik und Spielzeug. Vor allem das junge Publikum zeigt sich seither von dem Sortiment und dem Flair von Colette begeistert. Rousseaux arbeitete sehr oft mit bekannten Marken zusammen: Erst kürzlich hatte der schwedische Modefilialist H&M bekannt gegeben, demnächst eine Designkapsel mit Colette zu lancieren. Nach der aktuellen Ankündigung der Schließung wird die Nachfrage nach der Kollektion nun nochmals deutlich steigen.



Für das Ladenlokal in der heißbegehrten Pariser Innenstadtlage gibt es Medienberichten zufolge bereits einen Interessenten: Angeblich werden Gespräche mit Sain Laurent geführt.

