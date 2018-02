Bisher hatte das Label Mey mit einer selbst entwickelten Notebook-Lösung auf Basis von Visual RPG gearbeitet. Doch diese Art der Auftragserfassung stellte sich als wenig effizient und nutzerfreundlich heraus, weshalb man sich nun für das System von Comeleo der Firma CompData entschied.

Comeleo Tool



Auftragserfassung

Neben den bisherigen Funktionen werden bei Mey nun sämtliche Ansprüche des Außendiensts in der Business App als zentrales papierloses System vereint. Die Auftragserfassung wird direkt mit der Warenwirtschaft abgeglichen. Auf diese Weise können neue Kollektionen rasch bestellt und Preise, Farben oder Größen korrekt erfasst werden. Das System stellt automatisch die Verfügbarkeit der Artikel dar und berücksichtigt Wareneingangstermine, um Bestellungen gegebenenfalls anzupassen. Ein ausgeklügeltes Filter- und Suchsystem erleichtert den Handelsvertretern die Suche nach den passenden Artikeln. Die Arbeit mit dem System ist auch im Offline-Modus möglich. Comeleo von CompData bietet zusätzlich zur Auftragserfassung auch ein Informationssytem zur Präsentation von Katalogen und Kollektionen. Statistikfunktionen mit Verkaufszahlen pro Kunde von Saisonebene bis hin zu Artikeln innerhalb der Saison ergänzen die Lösung.

Werbemittel

Das System Comeleo und der positive Nutzen der Automatisierung wurde auch für die bisher manuelle Erfassung und Verwaltung der Werbemittelaufträge erkannt. Mit Hightex, der modularen ERP-Software für die Textil- und Bekleidungsbranche, konnte die Verwaltung der Marketingartikel digitalisiert, abgebildet und in das Tool Comeleo integriert werden. So haben die Sales-Mitarbeiter beim Kunden sämtliche Informationen zum Bereich Marketing parat. Nach definierten Kampagnen werden in der Auftragserfassung ausschließlich gültige Werbemittel dargestellt und Mindestabnahmemengen auf Auftragsebene geprüft. Beim Übertragen des Auftrags werden die Werbemittelaufträge automatisch von den Textilartikeln getrennt und dem Marketing Department zur Verfügung gestellt.

Von: Christiane Marie Jördens