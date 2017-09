Gemeinsam mit Designerin Angela Kren war der Umbau des Comerc Concept Stores das große Abschlussprojekt von Co-Founder Christian »Johnny« Huemer, der die Leitung des Shops nun an Co-Founder Jacqueline »Chucky« Schuster abgibt, um die Geschäfte in Kopenhagen der eben erst gegründeten QWSTION Denmark Aps als Direktor zu leiten. Chucky Schuster wird auch als Creative Director arbeiten, im Bereich Sales bekommt sie Unterstützung von Rutchelle Kristine Marie Salde.



Das Interieur



Eineinhalb Jahre hat die Planung des großen Comerc-Umbaus gedauert. In gerade einmal vier Tagen wurde nun mehr als eine Tonne Material verbaut. Das Store-Konzept erinnert an eigentlich verhasste Schrankwände in Weiß, wird hier jedoch neu interpretiert und folgt einem klaren Design. Auch die Arbeitserleichterung war bei der Planung ein großes Thema.



Neue Labels im Programm des Comerc Stores sind u.a. Hi-Tec (Sneakers), Samtsocken (Simone Wild), Hestra Gloves und das Unisex Label Used Future. Auch die Menswear und die erste Womenswear-Kollektion von Han Kjøbenhavn kann man nun bei Comerc im Store sowie online kaufen. Die Kooperationen mit kreativen Köpfen und Innovatoren im Downspace sollen weitern zum Comerc-Konzept gehören.

Von: Christiane Marie Jördens