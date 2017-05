Insgesamt 525 Quadratmeter umfasst die neue Filiale von CCC im Einkaufszentrum Cyta. Neben einem Standort im Innsbrucker Sillpark, der bereits im Sommer 2013 eröffnete, ist dies nun die zweite CCC-Filiale in Tirol.



»Wie wichtig Tirol für CCC ist, wird durch die neue Filiale in der Cyta höchst eindrucksvoll unterstrichen, die noch dazu durch die Restrukturierung erheblich an Attraktivität gewinnt«, kommentiert CCC-General Manager Gerald Zimmermann, der vom Hauptsitz in Graz aus auch die slowenischen, kroatischen und deutschen CCC-Tochterunternehmen führt.



CCC betreibt mittlerweile 43 Filialen in ganz Österreich: zwölf davon stehen in Wien, elf in der Steiermark, acht in Niederösterreich, sechs in Oberösterreich, je zwei Stores gibt es in Tirol und Kärnten und je einen Standort betreibt das Schuhhandelsunternehmen in Salzburg und im Burgenland. In der CCC Austria-Region kommt der Konzern damit auf 78 Schuhfachgeschäfte: Zu den 43 Shops hierzulande gesellen sich noch weitere 23 in Kroatien und zwölf Stores gibt es in Slowenien.

Von: Christiane Marie Jördens