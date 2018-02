Für heuer plant das Unternehmen CCC noch weitere fünf Neueröffnungen sowie zwei Erweiterungen bestehender Filialen. Damit wird die Zahl der Standorte noch heuer die Schwelle von 50 überschreiten. Der Schuhkonzern hat 2017 erstmals mehr als 1 Mrd. € Umsatz erreicht und ist damit um mehr als 30 % gewachsen. In Summe betreibt das börsennotierte Unternehmen mehr als 900 Stores in 16 Ländern. In Österreich sieht sich die Gesellschaft CCC nach eigener Einschätzung als Nummer 3 am Schuhmarkt.

Von: Manuel Friedl