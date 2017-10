Damit wächst das Portfolio von CBRE Österreich auf inzwischen fünf Zentren: Bisher zeichnete CBRE für das Management des Shopping Centers Seiersberg, der Shopping City Wels sowie des Planet Koper in Slowenien verantwortlich.



»Der Bereich Shopping Center Services ist bei CBRE in den letzten zwei Jahren rasch gewachsen, vor allem dank des langjährigen und sehr soliden Know-hows des Teams, das nun – aufgrund der wachsenden Aufgaben – erweitert wird«, erklärt Lukas Schwarz, Head of Shopping Center Services Österreich & CEE bei CBRE, der mit seinem Team auch im Bereich Shopping Center (Re)Development bereits mehrere Projekte betreut hat und derzeit und betreut.

Von: Christiane Marie Jördens