Wie die Kleine Zeitung den nunmehr ehemaligen Inhaber Stephan Lanzer zitiert, der in Zukunft Geschäftsführer von Knilli bleibt, habe sich der Verkauf schon länger angebahnt: Der Markt sei schließlich hart umkämpft. Bisher hatte Eva Haider-Knilli, Mutter von Stephan Lanzer, den Multilabel Shop besessen. Den Herausforderungen des Handelsmarktes – Expansion und Wettbewerbsfähigkeit - könne man sich mit dem ebenfalls heimischen Multilabel-Händler Casa Moda (betreibt Stores in Linz, St. Pölten und Steyr betreibt) besser stellen. Die Casa Moda GmbH hat das Modehaus Knilli zu 100 % gekauft, der Name Knilli und das Team des Shops bleiben allerdings erhalten.

Mehr Luxusmarken

Das neue Konzept von Knilli lautet nun »Fokus auf Luxus- und Premium-Marken«, ganz dem Markenkonzept des neuen Eigentümers entsprechend. Dieser verkauft Luxus Labels wie Valentino, Prada, Marni und Isabel Marant. Auf die weiteren Shops von Stephan Lanzer (Hugo Boss, Closed…) hat die Übernahme des Knilli Stores in Graz keine Auswirkungen, wie es heißt.

Von: Christiane Marie Jördens