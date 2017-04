Der Umsatz der Bugatti Holding Brinkmann Group stieg 2016 demzufolge um 1,4 % (Lizenzumsätze nicht einberechnet). Alle Unternehmen der Gruppe (Bugatti, Eduard Dressler, Wilvorst und Pikeur) konnten zum Wachstum beitragen. »Wir haben in den vergangenen Jahren viel in die Modernisierung unserer Marken investiert. Das wird von den Kunden honoriert«, so die geschäftsführenden Gesellschafter der Bugatti Group.



Bewährungsprobe für die neue Führung



2016 ist das erste Geschäftsjahr, in dem die neue vierköpfige Führungsriege an der Spitze des Unternehmens stand: 2015 waren Markus und Julius Brinkmann in die Unternehmensführung aufgerückt und managen das Unternehmen seither gemeinsam mit ihren Vätern Wolfgang und Klaus Brinkmann.



»Durch das eingespielte Miteinander im Viererteam hat die Weiterentwicklung des Unternehmens an Dynamik zugelegt. Es zeigt sich, dass der Mix aus langjähriger Erfahrung und jungen Ideen uns in eine erfolgversprechende Zukunft führt«, so Wolfgang und Klaus Brinkmann.



Export rückläufig



Gedämpfte Stimmung herrscht hingegen in Sachen Exportgeschäft: 2016 entwickelte sich dieses mit einem Anteil von 43 % leicht rückläufig. Hauptsächlich sei der Rückgang auf den schwierigen russischen Markt zurückzuführen, wie es heißt. Wichtigstes Exportland war erneut Italien, danach folgen die Niederlande und Skandinavien.



Investitionen in Bugatti



Die Bugatti Group investierte 2016 insgesamt 3,8 Millionen Euro, vor allem in die Marke Bugatti. Hier konzentrierte man sich vor allem auf die Ausrichtung der Marke, ein modernes und klares Produktprofil sowie den Ausbau des NOS-Warenprogramms. Warenmanagement und Warensteuerung wurden durch ein neues Warenwirtschaftssystem und ein Warenlager optimiert. Ebenso wurde in IT und Logistik investiert und die Bugatti Retail GmbH gegründet.

