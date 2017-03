Sicherheitsvertrauensperson, Abfallbeauftragter, Ersthelfer, Brandschutzbeauftragter, Dokumentationspflichten, Statistik-Meldungen, ARA-Meldungen… Acht von zehn Unternehmern im Bekleidungshandel haben das Gefühl, die bürokratischen Belastungen seien in den letzten fünf Jahren gestiegen, jeder zweite verspürt sogar eine starke Mehrbelastung. Und viele sehen sich durch die bürokratischen Regelungen schlicht und einfach überfordert.

Bürokratie kostet

Laut einer Studie, die das Bundesgremium Modehandel soeben präsentiert hat, verursacht die Erledigung bürokratischer Aufgaben bei einem »kleinen« Modehändler (bis 10 Beschäftigte) alleine Personalkosten von 850 Euro pro Monat, bei mittleren und größeren Beschäftigten (über 10 Beschäftigte) sogar durchschnittlich 3.000 Euro. Bei kleinen Unternehmen – und zu dieser Gruppe zählen immerhin 3.200 der österreichweit 3.700 Modehandelsunternehmen – entspricht das laut Studie 4 % des Umsatzes (und damit mehr als das durchschnittliche Werbebudget), bei größeren immerhin 0,4 %.

»Somit müssen gerade jene Unternehmen, die ohnehin besonders hart vom Strukturwandel der Branche betroffen sind, in Relation zur Unternehmensgröße besonders viele bürokratische Lasten schultern«, bedauert Bundesgremial-Obfrau Jutta Pemsel. Zusätzliche Kosten, etwa für Steuerberatung, Kurse oder Infrastruktur – wie nun gerade für die Sicherheitseinrichtungen bei den Registrierkassen – seien da noch gar nicht berücksichtigt. »Wir haben nichts dagegen, sinnvolle Vorschriften zu erfüllen«, stellt Pemsel klar. »Aber wenn Behörden etwa mehrfach beanstanden, dass ein T-Shirt, das in drei Metern Höhe dekoriert ist, kein Preisschild hat – dann darf man schon die Frage nach der Sinnhaftigkeit mancher Regelungen stellen. Bürokratische Pflichten müssen im Verhältnis zum Nutzen stehen.«

Beraten statt Strafen

Weiteres Beispiel: Seit 2005 gab es 72 zentrale Neuerungen im Bereich des Arbeitsrechts. Hier werde es für Unternehmer immer schwieriger, auf dem Laufenden zu bleiben. »Das deutsche Arbeitszeitgesetz kommt mit einem Viertel des Umfangs des österreichischen aus«, sieht Studienautor Peter Voithofer (KMU Forschung) eine oft unverständliche Regulierungswut. Umso bitterer: Mit vielen dieser Thematiken müsste sich der (ausländische) Online-Handel überhaupt nicht herumschlagen – laut Kammer ein klarer Wettbewerbsnachteil für den stationären Handel. Unter anderem fordert die Branchensprecherin von den Behörden nun einen Vollzug mit Augenmaß, keine Übererfüllung von EU-Vorschriften und weitere Schritte in die Richtung »Beraten statt Strafen«. Vorgeschlagen wird auch eine gemeinsame, zentrale Anlaufstelle für die Abwicklung mehrerer behördlicher Verfahren gleichzeitig. »Lasst's uns in Ruhe arbeiten!«, so Pemsel.

Von: Manuel Friedl