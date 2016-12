Inhaber der Modeagentur Wilhelm, Karl Wilhelm und sein Team, werden neben der Kernmarke Brühl auch die progressivere Linie B.Bros in Österreich vertreten. Sie sehen in ihrem neuen Kunden viel Potenzial:

»Das Produkt ist qualitativ hochwertig. Die Passform perfekt. Das Preis/Leistungsverhältnis stimmt und der Name ist in Österreich relativ unverbraucht«, so Karl Wilhelm zur anstehenden Vertriebsaufgabe.

Kontakt:

Modeagentur Wilhelm

Brandboxx Salzburg

Moosfeldstrasse 1, EG, C2A - 5101 Bergheim

Tel: +43 664 311 88 56

