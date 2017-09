Dies teilte die Mutter des irischen Textildiskonters Primark, Associated British Foods, am Montag, dem 11. September 2017, mit. Die Eröffnung von 30 neuen Shops ermöglichte das zweistellige Wachstum. Bereinigt um das Flächenwachstum, ergibt sich immer noch ein Plus von einem Prozent. Auch die Marge habe sich im Lauf des Geschäftsjahres verbessert, wie es heißt. Absolute Zahlen nannte Associated British Foods jedoch nicht. Zuletzt lag der Umsatz bei 6,53 Milliarden Euro. Besonders gut haben sich die Geschäfte in Großbritannien entwickelt. Dort konnte Primark seinen Marktanteil ausbauen und ein flächenbereinigtes Wachstum von vier Prozent erreichen. Sinkende Realeinkommen und der Brexit schlagen sich offenbar auf die Konsumlaune der Briten und lassen sie verstärkt zu Diskontware greifen. Primark betreibt nun 345 Shops in neun Ländern, darunter auch Österreich (Wien, Linz, Graz, Innsbruck und Gerasdorf).

Von: Rainer Seebacher