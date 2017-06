Petit Bateau, bekannt für qualitativ hochwertige Baby- und Kinderbekleidung, eröffnet in der Salzburger Altstadt seinen ersten Flagship Store. Daneben beginnt ebanfalls ab Juli die Auslieferung des Petit Bateau Onlineshops in in ganz Österreich, ab diesem Zeitpunkt ist auch Mode für Damen und Herren erhältlich. Brilliant Communications ist nun offizieller Ansprechpartner, wenn es um Presseunterlagen, Bildmaterial, Eventmanagement sowie individuelle Sample-Bestellungen für Shootings in Österreich geht. Das Unternehmen arbeitet dabei eng mit der für Deutschland zuständigen PR-Agentur »Mrs. Politely« in Hamburg zusammen.

Von: Melanie Trautsch

