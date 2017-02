Auf rund 70 Quadratmetern präsentiert das 1970 gegründete Unternehmen Bree seine Taschen im neuen Store-Konzept: Dabei sind der Marke Lounge-Atmosphäre und persönliche Beratung ganz besonders wichtig.



Interieur



Beim neuen Store-Konzept von Bree zählen vor allem natürliche Holzfarben, ein Sitzbereich mit Ledersesseln und stimmungsvolle Bilder zum harmonischen Gesamtbild, dass das Taschenlabel vermitteln möchte. Ein gesonderter Store-Bereich mit Bildern der Stadt soll den Bezug zu Wien darstellen. Dieses Feature hat Bree in sämtlichen Bree Stores weltweit individuell umgesetzt.

Die Store-Eröffnung in Wien ist Teil der Europa-Expansionspläne von Bree. Derzeit ist das Unternehmen mit mehr als 500 Verkaufspunkten in über 20 Ländern vertreten. In Deutschland, Österreich und der Schweiz kooperiert Bree bereits mit zahlreichen Fachhändlern, Kauf- und Warenhäusern sowie Franchise-Nehmern. Außerdem betreibt Bree im DACH-Raum 31 eigene Stores.

Von: Christiane Marie Jördens