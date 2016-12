Rund 240 geladene Gäste ließen sich die Eröffnung des mittlerweile dritten Brax Shops (weitere Stores in Pasching bei Linz und in Salzburg) im siebten Bezirk in Wien (Mariahilfer Straße) nicht entgehen, darunter auch prominente Gesichter wie Moderatorin Ruth Moschner sowie die Schauspiel-Stars Benno Fürmann, Stefano Bernardin und Nicole Beutler.



Weltpremiere für Store-Konzept »Smartline«



Der fast 300 Quadratmeter große Brax Store in Wien zählt zu den größten Brax-Standorten weltweit. Erstmals zeigt Brax hier sein neues Store-Konzept »Smartline«, das – je nach Geschlecht – unterschiedliche Designdetails bietet: Während die Womenswear von goldbronzefarbenem und gepulvertem Stahl, kombiniert mit hellem Eichenholz und hellen Lederoptiken in Szene gesetzt wird, dominieren bei der Präsentation der Menswear Teakholz, gemeinsam mit mattschwarz gepulvertem Stahl und dunklen Lederoptiken.



Abgehangene Decken mit Stuckleisten unterstreichen zudem den für Wien so typischen Altbau-Charme, den die ehemalige Bankfiliale auf der Shopping-Meile Mariahilfer Straße mitbringt. Die Fassadenelemente wurden zur Hälfte durch eine hochwertige Pfosten- und Riegelkonstruktion erneuert und mit historischen Fensterelementen kombiniert.



Verkauft werden im Store nicht nur die Brax Womenswear- und Menswear-Kollektionen, sondern auch die Linien Eurex und Raphaela.

Von: Christiane Marie Jördens

