Frühjahr und Sommer 2018 werden modetechnisch fantasievoll, bunt und exotisch: Dies lässt zumindest der Ausblick auf die kommenden Messen 2017 in der Brandboxx Salzburg vermuten. Denn die Mode der Sommersaison 2018 sprüht vor Farbe und Exotik. Neben einer natürlichen und experimentellen Moderichtung wird »Jungle in the Boxx!« zum dritten großen Thema der Modesaison 2018, so die Veranstalter der Brandboxx-Messen.



Flora und Fauna



Neben bunten Farben dominieren 2018 vor allem exotische Prints in Form von Tier- und Pflanzenmotiven, die den Regenwald direkt nach Hause in den Kleiderschrank holen. Durch digitale Verfremdungen werden die Einflüsse der Natur zu verspielten Looks weiterentwickelt. In Sachen Farben geben 2018 vor allem Grün-Nuancen, Meeresblau, Rot- und Orangetöne den Ton an. Technische und futuristische Materialien wie Mesh und Netz werden durch fließende Stoffe mit Stickereien und Blütenapplikationen ergänzt.



Die Kleidermode setzt 2018 auf lange Schnitte wie Tuniken, die als Kleider getragen werden können. Die altbewährten Bermudas hingegen sorgen für sportliche Akzente im Outfit. Bei der Schuhmode dominieren dünne Sohlen und Leichtzellböden, genauso wie bunte Plateaus. Applikationen oder Charms in Form von Tieren, Blumen und Früchten bringen auch hier wieder das Thema Dschungel ins Spiel.



Brandboxx-Messen im 2. Halbjahr 2017:

• HOT 1 + Tracht & Country Premiere:18.-19.07.2017

• Fashion Premiere + Dessous & Bademoden Salon: 30.-01.08.2017

• Schuh Austria + JOT Juniormode: 06.-07.08.2017

• Sport Order Textil: 21.-25.08.2017

• Shoes & Bags Salzburg 1: 22.-23.08.2017

• Shoes & Bags Salzburg 2 + Lederwaren: 24.-25.09.2017

• Kids Austria: 8.-9.10.2017

Von: Christiane Marie Jördens