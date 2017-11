Die deutsche Willy Bogner GmbH & Co. KGaA eröffnet im Rahmen der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie einen neuen Partner Store im tschechischen Prag. Der Store befindet sich im Einkaufszentrum Chodov, einem Luxus-Shopping Center, das erst vor kurzem erweitert wurde. Auf einer Verkaufsfläche von 169 m² soll das komplette Bogner-Spektrum inklusive aller Lizenzen und Kollektionen gezeigt werden. Es ist bereits der zweite Store in Prag, der von dem Partner Gorin & Gorin betrieben wird. Vor einem Monat hat man in Konstanz in Deutschland ebenfalls einen neuen Store eröffnet und weitere Openings sollen folgen.

»Zu der Wachstumsstrategie gehört auch die Weiterentwicklung der Geschäftsmodelle im Wholesale. Bei Breuninger in Stutt gart und bei der KaDeWe Group (KaDeWe in Berlin, Oberpollinger in München, Alsterhaus in Hamburg) werden noch in der laufenden Herbs-/Winter-Saison 2017 neue Bogner Shop-in-Shop-Flächen mit dem neuen Konzept implementiert«, so Christian Ender, Vorstand Vertrieb & Lizenzen bei Bogner.



Neues Markenerlebnis in bestehenden Läden



Aber nicht nur die Neueröffnung von Bogner-Läden soll die Kunden weltweit anziehen, auch die Weiterentwicklung bereits vorhandener Läden zu einem einzigartigen Markenerlebnis will Bogner in Angriff nehmen. Anfang 2017 soll das Bogner-Haus in München zum Flagship Store umgebaut werden. Dort werden die Kunden mit digitalen Bewegbilder, einem eigenen Media House und Gastronomie überrascht. Emotionen zu erzeugen soll dabei das vorrangige Ziel sein. Das neue Store-Konzept soll als Umbaukonzept für weitere Stores im DACH-Raum sowie weltweit dienen.

Derzeit betreibt Bogner weltweit 19 eigene Häuser, 54 Partner Stores und ist bei mehr als 1.500 Handelspartnern in über 50 Ländern zu finden.



Von: Christiane Marie Jördens