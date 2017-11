320 Quadratmeter Store-Fläche umfasst der neue Laden von Blue Tomato in der Shopping City Seiersberg. Hier bekommt man alles rund um die Themen Surfen, Skaten und Snowboarden, außerdem Streetwear, Schuhe und die passenden Accessoires.

Über Blue Tomato

Das Unternehmen mit Stammsitz in Schladming darf sich mit mehr als 450.000 Produkten einer der weltweit größten Online-Händler im Bereich Snowboard, Freeski, Touring, Skate und Surf nennen. Blue Tomato betreibt außerdem aktuell über 30 Shops in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Der international agierende Onlineshop des Unternehmens kann in 14 Sprachen abgerufen werden, 90.000 Besucher machen dies inzwischen täglich. Nach dem jahrelangen Ausbau und dem Investment in den E-Commerce ist man seit einigen Jahren auch mit stationären Shops erfolgreich und expandiert fleißig. An den Standorten Wien, Salzburg, Innsbruck, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Zürich, Luzern, Bern und Winterthur gibt es bereits Blue Tomato Stores. Mit dem zweiten Shop in Graz nennt das Boardsportunternehmen nun insgesamt 34 Shops in der Region DACH sein Eigen.

Von: Christiane Marie Jördens