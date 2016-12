Nachdem man bei Blue Tomato lange Zeit vor allem in den Ausbau des Online-Auftritts investiert hatte, expandiert der Sportfach- und Lifestyle-Spezialist seit einiger Zeit auch stationär: In den letzten Jahren wurden unter anderem Standorte in Wien, Salzburg, Innsbruck, München, Stuttgart, Hamburg und Berlin eröffnet, kürzlich erst wurde der erste Shop in der Schweiz in Zürich ans Ladennetz angeschlossen.



»Der neue Shop in der Münsteraner Königsstraße markiert nun die insgesamt 30. stationäre Blue-Tomato-Präsenz in den drei Ländern Österreich, Deutschland und Schweiz«, so der Gründer des Unternehmens, Ex-Snowboard-Europameister Gerfried Schuller, erfreut.

Von: Christiane Marie Jördens

Weitere Meldungen