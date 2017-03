178 internationale Aussteller erwarten die rund 1.800 Besucher bei den Performance Days (Messe für funktionelle Stoffe, Fasern und Accessoires), die - wie schon im November - erneut um eine Halle gewachsen ist. Dabei ist nicht nur das Besucherticket kostenlos, sondern auch das Rahmenprogramm mit Fachvorträgen, Workshops und Hotspot Touren für Designer, Produkt Manager und Einkäufer von Funktionsstoffen und Zutaten.



Fokusthema Biodegradable



Das diesjährige Fokusthema lautet Biodegradable, also Textilien, die rasch biologisch abbaubar sind. Denn schon bei jeder einzelnen Wäsche zuhause gelangen mikroskopisch kleine Faserpartikel ins Wasser und damit schlussendlich in unsere Meere. Daher macht die Entwicklung schnell abbaubarer Textilien – gerade in Zeiten ständig wachsender Müllberge – großen Sinn.



Bei den Performance Days werden am »Jury's Pick«-Tisch neue, innovative Materialien zu diesem Thema vorgestellt, das Performance Gate liefert wertvolle Hintergrundinfos in Text und Bild.Auf die Besucher wartet ein umfangreiches, kostenfreies Programm bestehend aus Fachvorträgen, Wokshops sowie Hotspot Tours für Designer, Produktmanager und Einkäufer von Funktionsstoffen.

Besuchertickets sind gratis: Für Ihr Online Ticket können Sie sich hier registrieren.

Was? Performance Days

Wann? 26. bis 27. April 2017

Wo? Münchner MTC

Von: Birgit Nemec