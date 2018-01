Vor kurzem ist Betty Barclay Austria in den neuen Showroom im Gusswerk eingezogen. Ab sofort werden die Marken Betty Barclay, Betty & Co, Vera Mont, Gil Bret, Saint Jacques, Amber & June und Cartoon auf etwa 600 Quadratmeter in loftartiger Atmosphäre in der ehemaligen Glockengießerei - heute Gusswerk - vorgestellt.

Der Showroom von Betty Barclay Austria wurde gemeinsam mit lokal ansässigen Unternehmen gestaltet. Im Vordergrund stand bei der Planung, den rauen Charakter des Gusswerks zu bewahren. Durch Elemente aus Stahl, Beton und Holz soll das Industrial Design der Showroom-Hallen unterstrichen werden.

Die Kontaktdaten des neuen Showrooms lauten wie folgt:

Betty Barclay Austria GmbH & Co. KG

Gusswerk Salzburg

Söllheimerstraße 16

5020 Salzburg

T: +43-662-452 454

Von: Christiane Marie Jördens