Die Bayerische TriStyle-Gruppe, die von Eigenkapitalinvestor Equistone im September 2015 gekauft worden war, hat nun die Markenrechte an Basler erworben. Weitere Modemarken in ihrem Portfolio sind Peter Hahn, Madeleine und Long Tall Sally – allesamt Marken, die sich im Speziellen an qualitätsbewusste Kundinnen ab 45 Jahren richten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Wie die deutsche Textilwirtschaft meldet, wird es in Zukunft jedoch keine eigenen Basler Shops mehr geben.



»Die Marke Basler hat eine enorm hohe Strahlkraft, vor allem bei Frauen im Best-Ager-Segment. Mit TriStyles Know-how in Produkt und Vertrieb für diese Zielgruppe wollen wir der Marke Basler dazu verhelfen, wieder zu einer festen und vor allem erfolgreichen Größe im deutschen Modehandel zu werden. In einem ersten Schritt werden wir dem Handel dabei im Herbst/Winter 2018 eine kompetente Outdoor-Kollektion anbieten«, so Stefan Kober, Geschäftsführer der TriStyle Mode GmbH. Und auch der Geschäftsführer und Senior Partner bei Equistone, Michael H. Bork, zeigt sich von der Übernahme Baslers durch TriStyle begeistert: Man wolle einen »kompletten Neustart wagen«, nachdem bisherige Multichannel-Konzepte stets mit Problemen einhergegangen waren. Die Marktstellung der TriStyle Mode GmbH werde dadurch gestärkt.



Über die TriStyle Mode GmbH & Co KG



Die TriStyle Group ist ein Tochterunternehmen der Equistone Partners Europe. Die Firma hat sich mit Beteiligungen an Peter Hahn, Madeleine Mode und Long Tall Sally auf DOB-Anbieter im Bereich der Zielgruppe 45+ spezialisiert. Im Geschäftsjahr 2015/2016 erwirtschaftete die Gruppe mit etwa 1.400 Mitarbeitern einen Umsatz von über 520 Mio. Euro.



Über Equistone Partners Europe



Equistone Partners Europe gehört zu Europas führenden Eigenkapitalinvestoren mit einem Team von mehr als 35 Investmentspezialisten in sechs Büros in Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Großbritannien. Equistone beteiligt sich bevorzugt an renommierten mittelständischen Unternehmen mit guter Marktposition, großem Wachstumspotenzial und einem Unternehmenswert zwischen 50 und 500 Mio. Euro. Das Portfolio an Beteiligungen der Investorengruppe umfasst in Europa aktuell über 40 Gesellschaften, darunter rund 20 aktive Beteiligungen in Deutschland, in der Schweiz und in den Niederlanden.

Von: Christiane Marie Jördens