Grund für den Schritt sei »eine notwendige Restrukturierung, um das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen«, teilte Basler nun in einer offiziellen Aussendung mit. Bei einem Eigenverwaltungsverfahren bleibt die Geschäftsführung des Unternehmens im Amt. Sie bekommt in diesem Fall Unterstützung von der Restrukturierungsgesellschaft Pluta, Basler-Geschäftsführer sind Rolf Boje, Marc Barrantes und Jan Hilger. Wie Basler angibt, habe man bereits ein »umfassendes Sanierungskonzept erarbeitet« und in den nächsten Wochen und Monaten sollen Prozess- und Strukturmaßnahmen umgesetzt werden, die vor allem die Supply Chain betreffen.



Geschäftsbetrieb läuft weiter



Wie Basler weiters mitteilen lässt, bleibt der Geschäftsbetrieb von dem Insolvenzantrag unberührt: Alle Handelspartner würden pünktlich beliefert werden. Die Basler-Kunden könnten weiterhin in den Filialen und bei allen Handelspartnern einkaufen, so das Unternehmen. Die Vororderentwicklung des Outdoor-Bereiches von Basler sei für die Kollektion H/W 2017/18 sehr positiv verlaufen, wie es heißt. Diesen Bereich will man in Zukunft auch ausbauen. Zudem sieht man Chancen auf dem internationalen Markt: Das Business in Nordamerika und Großbritannien laufe sehr gut.



»Wir werden die Restrukturierung konsequent umsetzen und kostendiszipliniert arbeiten. Mit den geplanten Maßnahmen werden wir das Unternehmen auf die zukünftigen Herausforderungen ausrichten. Unser Ziel ist es, dass die Firma Basler gestärkt aus der Eigenverwaltung herausgeht«, so die Basler-Geschäftsführung einstimmig.

Von: Christiane Marie Jördens