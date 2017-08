Die Suche nach einem Investor für die Basler Fashion Group scheint gescheitert: Die Frist zur Abgabe eines bindenden Kaufangebots ist ohne Ergebnis verstrichen. Aus diesem Grund hat die Gläubigerversammlung letzte Woche eine Betriebsstillegung beschlossen. Der Geschäftsbetrieb von Basler und St. Emile werde noch bis zum Saisonende der Herbst-/Winterkollektion 2017/18 weiterlaufen, wie es heißt. Allerdings könne die Herbstkollektion nur mit Verspätung ausgeliefert werden. Die Frühjahr-/Sommerkollektion 2018 werde aber aller Voraussicht nach, nicht mehr ausgeliefert werden können, so Basler-Geschäftsführer Marc Barrantes in einer Mitteilung an die Business-Kunden vom 18. August 2017. In den letzten Wochen habe man zahlreiche Restrukturierungsmaßnahmen umsetzen können und nach einem Investor gesucht. Das Unternehmen will die Hoffnung auf eine kurzfristige Lösungsfindung durch eine Investorenzusage noch nicht aufgeben.

Hintergund

Seit Ende Mai 2017 befindet sich die Basler Modegruppe in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Auch die Unternehmenstochter St. Emile durchläuft derzeit ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Auch hier wird die Herbst-/Winterkollektion noch bis Saisonende in den eigenen Shops, Outlets sowie bei Handelspartnern verkauft. Weltweit beschäftigt die Basler-Gruppe derzeit mehr als 1.100 Mitarbeiter und ist in mehr als 60 Ländern vertreten. Insgesamt betreibt das Unternehmen 1.900 POS (40 eigene Stores, 80 Shop-in-Shops sowie 13 Outlets).

Von: Christiane Marie Jördens