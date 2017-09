Der ehemalige Websaal der Textilmanufaktur Backhausen gilt als Industriedenkmal und wurde nun neu renoviert. Der Store umfasst 400 Quadratmeter und soll Kunden für das Thema »Wohnen mit Textil« begeistern und inspirieren. Auf der Store-Fläche zeigt man eine große Vielfalt der Backhausen-Produkte der letzten drei Jahre – entstanden auch aus Kooperationen mit Partnern wie Kurt Zalto von Marienglas. Schließlich will man zeigen, dass der Standort Waldviertel gestärkt werden will.



»Für Backhausen ist der Design Shop eine wunderbare Möglichkeit die Neuausrichtung, die nach der Übernahme des Unternehmens 2014 eingeleitet wurde, in ihrer Vielfalt zu präsentieren«, so Eigentümerin und Creative Director, Louise Kiesling.



Das Sortiment



Der Backhausen Design Store führt hochwertige Wohnaccessoires und bietet die Möglichkeit, sich ein Muster, das gefällt, direkt mit nach Hause zu nehmen, um es im eigenen Wohnbereich zu testen. Gefällt es, kann das Dessin bei einem Fachhändler gekauft werden. Anlässlich der Eröffnung des Backhausen Design Shops präsentierte man auch die beiden neuen Kollektionen »Stirling« und »Kolo Moser Jubiläums Edition«. Die Dessins der Stirling-Linie bestehen zu 100 % aus Schurwolle und tragen das Woolmark Interior-Siegel. Jugendstilelemente und traditionelles Karo aus der Hallstattzeit sind die prägenden Stilelemente. Die Jubiläumskollektion »Koloman Moser« zeigt die sechs Originaldessins des Künstlers in schwarz/weiß. Gefeiert wird damit der 100. Todestag des Mitbegründers der Wiener Werkstätte.



Über Backhausen



Die Textilmanufaktur Backhausen hat ihren Sitz im Wadlviertel in Österreich und kann auf eine bereits 165-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken. Seit 2014 ist Louise Kiesling Besitzerin der Manufaktur, die damit österreichisches Kulturgut und Arbeitsplätze in der Region sichern wollte.

Von: Christiane Marie Jördens