Aktuellen Meldungen der Tageszeitungen Kurier und Presse zufolge, wurde über das Vermögen der Heinisch Textilveredelung GmbH am Landesgericht Linz ein Konkursverfahren eröffnet. Insgesamt 31 Mitarbeiter sind betroffen. Die Passiva sollen sich auf 2,2 Millionen Euro belaufen. Diesen stehen Aktiva in Höhe von 1,47 Millionen Euro gegenüber, das tatsächliche freie Vermögen beläuft sich allerdings auf lediglich 875.000 Euro.



Russlandmarkt weggebrochen



Wie der Linzer Sanierungsexperte Erhard Hackl in einer Stellungnahme angibt, hat der Heinisch Textilderedelung GmbH vor allem der Verlust des Russlandgeschäftes zugesetzt: 2015 hatte die EU gegenüber Russland Sanktionen verhängt, wodurch es zu einem massiven Umsatzrückgang (-35 %) für Heinisch gekommen war. 2014 hatte die Textilveredelung Heinisch noch 4,3 Millionen Euro erlöst, 2015 waren es folglich noch 2,8 Millionen EUR. Der Umsatzrückgang führte zu einem massiven Verlust, der nur durch Eigenmittel der Gesellschafterin bewältigt werden konnte, um Restrukturierungsmaßnahmen setzen zu können. Auch im laufenden Geschäftsjahr wurde ein hoher Verlust erwirtschaftet.



Kein Investor gefunden



Wie es im Insolvenzantrag heißt, konnte ein Personalabbau die wirtschaftliche Lage von Heinisch nicht verbessern und auch die Suche nach einem potenziellen Investor scheiterte, weshalb man sich nun für den Konkurs des 170 Jahre alten Unternehmens entscheiden musste.

Von: Christiane Marie Jördens