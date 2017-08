Reduziert, modern und mit einem Touch Exotik versehen – so könnte man das Store-Konzept der beiden temporären Verkaufsräume von Atil Kutoglu am Wiener Wildpretmarkt wohl am besten beschreiben. Auf über 200 Quadratmetern und in direkter Nachbarschaft von Valentino, Etro und Konsorten sind die jeweils aktuellen Damen- sowie Herrenkollektionen des Designers erhältlich, eine Auswahl an Taschen und Accessoires rundet das Sortiment ab. Styling und Einrichtung der Boutique stammen von Atil Kutoglu selbst, unterstützend fungierte der Innenarchitekt Alexander Krittl. Laut dem austro-türkischen Modedesigner sei Wien in den letzten Jahren viel internationaler und trendiger geworden:

»Sehr viele meiner Jetset-Kundinnen kommen aus dem Ausland nach, deshalb freue ich mich, dass ich meine Mode jetzt auch an dieser Wiener Top-Adresse präsentieren kann«, so der Modeschöpfer Atil Kutoglu.

Für die kommenden Jahre seien Expansionen in Richtung Deutschland und Frankreich geplant, Interessenten für eine Partnerschaft in Düsseldorf und Paris soll es bereits geben.

Von: Lisa Hollogschwandtner