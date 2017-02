In Echtzeit können Händler seit Neuestem auf der Atelier Gardeur B2B-Plattform den aktuellen Lagerbestand einer großen Auswahl an Damen- und Herrenkollektionsteilen sowie Accessoires einsehen. Online findet man zu dem jeweiligen Produkt Fotos, Informationen zu den Qualitäten sowie Pflegehinweise.

»Wir halten unsere Logistik in eigener Hand und können dank des B2B-Online-Shops, der 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche erreichbar ist, eine extrem schnelle Lieferzeit garantieren«, so Gerhard Kränzle, CEO der Atelier Gardeur GmbH.

Interessierte Modehändler können unter dieser Adresse ihre Zugangsdaten zum neuen Atelier Gardeur B2B Onlineshop anfordern.

Von: Christiane Marie Jördens