400 Quadratmeter Verkaufsfläche bietet das Ladenlokal an der Kreuzung Mariahilfer Straße/Kirchengasse für das Asics-Sortiment, das noch 2017 hier zum Verkaufen angeboten werden wird. Vermittelt wurde der Standort des ersten heimischen Asics Shops durch den Einzelhandelsspezialisten Comfort.

»Wir freuen uns sehr, dass wir Asics für die Anmietung der Fläche in der Wiener Innenstadt gewinnen konnten. Der Schritt des Unternehmens, einen Monobrand Store in Österreich zu eröffnen, unterstreicht im globalen Trend zum Multi-Channeling die weiterhin hohe Bedeutung des stationären Einzelhandels - insbesondere für die Markenbildung und Kundenbindung«, so der Comfort- Geschäftsführer Michael Oberweger.

Seit dem Umbau zur Fußgängerzone entwickele sich die Mariahilfer Straße im Hinblick auf die Passantenfrequenz sehr gut, wie Comfort in einer aktuellen Aussendung mitteilt: Die konstant hohe Anzahl an Neuansiedelungen bekannter internationaler Retailer entlang der Mariahilfer Straße, wie etwa jene der H&M-Marke Monki oder der Inditex-Marke Pull & Bear, spreche dafür, so die Gruppe.

Von: Christiane Marie Jördens