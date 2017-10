In der Siebensterngasse 52 in 1070 Wien ist ab sofort der Arnold's Pop Up-Laden zu finden. Auf 40 Quadratemetern gibt es eine Auswahl an bunten Happy Socks, Happy Socks-Geschenkboxen sowie limitierten Boxen, wie der Beatle Edition oder den Steve Aoki Specials, zu finden. Der andere Teil des Pop Up Stores wird von dem jungen, nachhaltigen Rucksack-Label Pinqponq bestückt. Die von Pinqponq verwendeten Stoffe werden zu 100% aus recycelten PET-Flaschen hergestellt und die gesamte Lieferkette verzichtet auf giftige Chemie.

Der Arnold's Pop Up Store hat voraussichtlich bis Februar 2018 von Montag bis Freitag von 11 bis 19 Uhr sowie Samstag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Von: Melanie Trautsch