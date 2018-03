Liu Jo und American Vintage haben sich in der Immobilie Brandstätte 7-9 im 1. Wiener Gemeinebezirk eingemietet. Das französische Label American Vintage wurde 2005 von Michael Azoulay in Marseille (Frankreich) gegründet und ist bereits in über 22 Ländern weltweit mit exklusiven Stores vertreten. Die 1995 gegründete italienische Marke Liu Jo mit Hauptsitz in Capri (Italien) besitzt 130 Boutiquen in Italien und weitere 110 Monolabel Stores in Europa und Asien.

Von: Manuel Friedl