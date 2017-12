Trotz des Onlinebooms erwirtschaftet der klassische Handel in Deutschland noch immer zwischen 90 und 95 %. Diesem Potenzial will sich Amazon künftig nicht mehr verschließen, meinte Ralf Kleber, Chef von Amazon Deutschland, kürzlich in einem Interview mit der Berliner Morgenpost. Eigene Ladengeschäfte wären deshalb nur logisch. Deutschland ist nach den USA der wichtigste Markt für den Online-Riesen. Einen konkreten Termin für den Start im deutschen stationären Handel nannte Kleber indes nicht.



In den USA ist Amazon im stationären Handel vertreten - seit 2015 etwa mit Amazon Books. Daneben betreibt Amazon in US-Einkaufszentren auch zahlreiche Pop-Up Stores. Und mit Amazon Go experimentiert der Online-Händler mit Geschäften ohne Kassen.

Alibaba, Amazon, Zalando go stationär



Im Sommer dieses Jahres hat der Konzern die US-Biosupermarktkette Whole Foods für fast 14 Mrd. US-Dollar (11,9 Mrd. Euro) übernommen und stieg damit in den stationären Lebensmittel ein. Inzwischen hat sich Amazon auch schon die Markenrechte für Whole Foods in der EU sichern lassen. Den Schritt in den stationären Handel wagen übrigens auch andere Online Player. So betreibt etwa Zalando Stores in Berlin und Frankfurt. Und der chinesische Online-Riese Alibaba hat erst im November 2017 mehr als ein Drittel von Chinas größtem Betreiber von Warenhäusern, Sun Art, übernommen.



Übrigens: Auch in Deutschland gibt es bereits einen Amazon Store: Seit April 2017 betreibt der US-Konzern im Einkaufszentrum Centro in Oberhausen (Nordrhein-Westfalen) einen Pop-Up Store.

Von: Rainer Seebacher