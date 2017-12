Am 11. Dezember 2017 wurde der neue Partner-Store des Münchner Taschenlabels Aigner offiziell ans Ladennetz angeschlossen. Der 80 Quadratmeter umfassende Shop bietet Lederaccessoires wie Taschen, Geldbörsen, Gürtel, Schuhe sowie Brillen und Schmuck an. Als Standort wählte man eine durchaus exklusive Lage: die Via Tommaso Grossi, in nächster Nähe zur Galleria Vittorio Emanuele.

Von: Christiane Marie Jördens