Bereinigt um die beendeten Geschäftsaktivitäten wuchs der Konzernumsatz der Ahlers AG (Baldessarini, Pierre Cardin und Pioneer) im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2016/17 um 2,2 % von 114,5 Mio. EUR auf 117,0 Mio. EUR. Allerdings belasteten die Aufgabe des Geschäfts mit dem letzten Private Label-Kunden und das Wegfallen der Marke Gin Tonic die tatsächlichen Umsatzzahlen: So entfielen Umsätze von 3,5 Mio. EUR, was den Halbjahresumsatz schlussendlich um 0,8 % von 118,3 Mio. EUR auf 117,3 Mio. EUR sinken ließ.



Die Länder



In Deutschland konnte Ahlers ein Umsatzplus in Höhe von 2,6 % erreichen. Auch in Osteuropa entwickelten sich die Umsatzzahlen mit einem Plus von 2,7 % gut: Sowohl in Russland, der Ukraine, dem Baltikum als auch in Polen verzeichnete man Zuwächse.

E-Commerce und Retail

Im ersten Halbjahr 2016/17 konnte Ahlers die Umsätze des eigenen Einzelhandels um 1,2 % steigern. Flächenbereinigt sanken die Umsätze allerdings leicht um 0,6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Erlöse aus dem E-Commerce wuchsen in den ersten sechs Monaten 2016/17 um 5,1 %.

Prognose für 2016/17 bestätigt

Auch für die kommenden sechs Monate erwartet der Vorstand der Ahlers AG Umsatzzuwächse. Insgesamt gesehen geht man von einem stabilen Umsatz aus.

»Vor allem die Marken Baldessarini, Pierre Cardin und Pioneer Authentic Jeans dürften mit ähnlichem Tempo wie im ersten Halbjahr wachsen«, so Stella A. Ahlers, Vorstandsvorsitzende der Ahlers AG.

Der Vorstand bestätigt außerdem die Anfang des Jahres veröffentlichte Ergebniserwartung für 2016/17: Der Konzernjahresüberschuss soll, im Vergleich zum Vorjahreswert von 2,5 Mio. EUR, um einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz steigen.