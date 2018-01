Die Ahlers AG meldet für das Geschäftsjahr 2016/17 verfehlte Jahresziele bei Betriebsgewinn und bei Konzernergebnis. Höhere Kosten und eine niedrigere Rohertragsmarge seien der Grund dafür, so der HAKA-Spezialist in einer aktuellen Meldung. Der Jahresumsatz der Ahlers AG (Pierre Cardin, Baldessarini, Pioneer, Jupiter und Otto Kern) komme auf 235,9 Mio. Euro und ist damit um 0,8 % zurückgegangen (VJ: 237,8 Mio. Euro). Man geht davon aus, dass der Umsatz der eingestellten Aktivitäten bei Gin Tonic und im Private Label-Geschäft bei 5,2 Mio. Euro liegt, weshalb der Umsatz der fortgeführten Geschäfte um 1,4 % im Vergleich zum Vorjahr leicht nach oben geklettert ist. Das Konzernergebnis nach Steuern hat mit 1,9 Mio. Euro das Jahresziel verfehlt. Im vergangenen Jahr lag man noch bei 2,5 Mio. Euro. Vorstand und Aufsichtsrat hatten hier mit einem leichten Ergebnisplus auf allen Ebenen gerechnet. Negative Auswirkungen auf das Ergebnis hätten vor allem Projektanlaufkosten gehabt, so heißt es. Außerdem seien die Ausgaben für die Kommissionierung der über den E-Commerce verkauften Waren und der Lieferungen an die Fachhändler höher gewesen als im Vorhinein berechnet. Trotz des Minus beim Gewinn will Ahlers bei der am 24. April 2018 stattfindenden Hauptversammlung eine stabile Dividende von 0,15 EUR je Stamm- und 0,20 EUR je Vorzugsaktie vorschlagen.

Optimistisch für 2017/18

Die genannten Geschäftszahlen sind vorläufig. Die endgültigen Zahlen des Geschäftsjahres 2016/17 will die Ahlers AG am 28. Februar 2018 präsentieren. Zu diesem Termin will das Modeunternehmen auch eine erste Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2017/18 nennen. Dank bereits vorgenommener Maßnahmen erwartet sich der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr ein Plus bei Umsatz und Ergebnis.

Von: Christiane Marie Jördens