»Wir erwarten uns viel von dieser Zusammenarbeit. Clipper A/S verbinden solide Traditionen und echtes Handwerk mit modernem Leben in hervorragend sitzenden Designs, die halten. Das passt in unseren Geschäftsbereich hervorragend herein«, so Marco Plangger von der Modeagentur Plangger. Der Showroom der Agentur Plangger befindet sich in Brandboxx Salzburg, aber auch im MGC in Wien.

Über Clipper A/S

Clipper A/S bietet klassische Herrenstrickmode an. Zu den Linien der Firma zählen Clipper, Belika und Breidhof. Das Unternehmen hat sich den klassischen Gentleman-Stil auf die Fahnen geschrieben.

Von: Christiane Marie Jördens